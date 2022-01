Rezort diplomacie: SR bude naďalej presadzovať rešpekt ľudských práv

Bratislava 28. januára (TASR) - Slovensko bude aj v tomto roku pri globálnych výzvach stavať do popredia rešpektovanie princípov efektívneho multilateralizmu, ľudských práv a medzinárodného práva. Vyplýva to z návrhu zahraničnej a európskej politiky SR v roku 2022, ktorý Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



Rezort diplomacie konštatuje, že aktuálna geopolitická situácia potvrdzuje dôležitosť členstva SR v EÚ a Severoatlantickej aliancii. "Obe organizácie predstavujú východiskový civilizačný, hodnotový a geopolitický rámec pre zahraničnú politiku SR," spresnil rezort. Významným momentom roka 2022 bude prijatie Strategického kompasu EÚ a schválenie novej Strategickej koncepcie NATO. Rezort diplomacie chce tiež vypracovať koncepciu posilnenia zastúpenia občanov SR v inštitúciách EÚ.



Slovensko bude naďalej upevňovať dobré vzťahy v susedstve a v rámci EÚ, ale aj rozvíjať priateľské vzťahy s ostatnými štátmi sveta. Napríklad vo vzťahu k Bielorusku bude postoj SR naďalej zameraný na podporu bieloruskej občianskej spoločnosti a slobodných médií, naďalej tiež bude podporovať sankčnú politiku. Vo vzťahu s Ruskom bude Slovensko stále na strane vecného a otvoreného politického dialógu. "Jeho súčasťou však nemôže byť hrozba použitia sily či kreslenie nových sfér vplyvu v Európe," uvádza ministerstvo.



Vzhľadom na pandémiu bude hlavným úsilím ministerstva ďalší monitoring bezpečnostnej a epidemiologickej situácie v zahraničí. Okrem toho je rizikom pre Slovensko aj vnútorná nestabilita štátov a nárast napätia v medzištátnych vzťahoch. "Ambíciou vyjadrenou v programovom vyhlásení vlády je prispôsobiť systém krízového riadenia novej aktuálnosti hrozieb a priviesť ho na nový kvalitatívny stupeň," uvádza sa v dokumente.



V roku 2022 bude Slovensko zastávať viaceré dôležité posty v rôznych organizáciách. Prevezme predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke (V4) a v Slavkovskej spolupráci (S3), historicky prvýkrát tiež bude zastávať pozíciu v riadiacom orgáne Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), vo Výkonnej rade WHO.



Prioritou MZVEZ SR bude tento rok aj digitalizácia konzulárnych služieb či modernizácia informačných systémov. V spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) sa rezort zasadí za prijatie nového zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí.