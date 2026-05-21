MZVEZ pripomína informačné zdroje pre možné krízové situácie v Litve
Autor TASR
Bratislava 21. mája (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v súvislosti s opakujúcimi sa incidentmi narušenia vzdušného priestoru Litvy a Lotyšska dronmi a so zvýšenou pozornosťou venovanou krízovej pripravenosti vo Fínsku odporúča v prípade vydania výzvy na urgentné vyhľadanie úkrytu využiť dostupné informačné zdroje o úkrytoch a krízových situáciách. Rezort o tom informoval na webe.
V Litve možno využiť mobilnú aplikáciu LT72 (dostupnú pre stiahnutie aplikácie LT72 pre Android a stiahnutie aplikácie LT72 pre iOS), ktorá obsahuje informácie o úkrytoch. V Lotyšsku si možno overiť zoznam úkrytov na oficiálnom zozname úkrytov Štátnej požiarnej a záchrannej služby Lotyšska alebo na stránkach miestnych samospráv. Vo Fínsku možno využiť mobilnú aplikáciu 112 Suomi.
„Sledujte miestne médiá a oficiálne zdroje informácií, rešpektujte pokyny miestnych orgánov a bezpečnostných zložiek,“ dodalo ministerstvo.
V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 07 5978.
