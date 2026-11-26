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MZVEZ pripravil pre ministerstvá úlohy, majú sa týkať Ukrajiny
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD), ktorého rezort zoznam úloh pripravil, by podľa návrhu uznesenia po jeho schválení mal zabezpečiť rokovania štátnych tajomníkov.
Autor TASR
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Bratislava 26. novembra (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) pripravilo úlohy pre slovenské ministerstvá. Týkať sa majú spolupráce s Ukrajinou. Sú medzi nimi témy dopravy, vzdelávania, energetiky, obnovy Ukrajiny aj zahraničnej politiky. Vyplýva to z materiálu, ktorý rezort predložil do pripomienkového konania. Dokument i úlohy nadväzujú na ostatné spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády v Ľvove z 5. novembra. Z materiálu napríklad vyplýva, že štát by mohol obnoviť núdzové dodávky elektriny na Ukrajinu. Postup by mohla zaznamenať aj výstavba diaľnice D1 k východný susedom.
„Cieľom rokovania v Ľvove bolo vyhodnotiť dosiahnutý pokrok v bilaterálnej spolupráci, určiť ďalšie priority a posilniť praktickú spoluprácu v kontexte pokračujúcej ruskej agresie, obnovy Ukrajiny a jej integračného procesu do Európskej únie,“ uviedol rezort.
V uznesení by vláda po jeho schválení mohla zadať úlohy napríklad ministerstvu hospodárstva. Ministerka Denisa Saková (Hlas-SD) by bola zodpovedná za preskúmanie záujmu podnikateľského sektora o ťažobné koncesie ropy a zemného plynu v susednej Ukrajine. Má tiež spolupracovať s ostatnými ministrami na preverení možnosti dodávok leteckého paliva.
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), ktorý je poverený aj funkciou podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, by mohol dostať hneď niekoľko úloh. Musel by napríklad „v spolupráci s podpredsedníčkou vlády a ministerkou hospodárstva dohodnúť s ukrajinskou stranou termín, obsahové zameranie a organizačné zabezpečenie spoločného slovensko-ukrajinského podnikateľského fóra na Ukrajine v roku 2027“. Mohol by tiež mať za úlohu zabezpečiť opatrenia na spustenie činnosti bilingválneho ukrajinsko-anglického gymnázia v Bratislave.
Robert Kaliňák (Smer-SD) by mal ako minister obrany pripraviť projekt pre zabezpečenie financovania výstavby diaľnice D1 v úseku Bidovce - štátna hranica s Ukrajinou. Peniaze na stavbu by chcel štát získať z európskeho úverového programu na obranné výdavky SAFE.
Ministerstvo financií pod vedením Ladislava Kamenického (Smer-SD) by malo pripraviť návrh na opätovné spustenie núdzových dodávok elektrickej energie Ukrajine, ktoré vládla zastavila v marci. Úlohy by mal dostať aj minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD), ktorý by mal zabezpečiť dohodu na presnom mieste stretnutia plánovaných diaľnic D1 a M08 na štátnej hranici s Ukrajinou.
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD), ktorého rezort zoznam úloh pripravil, by podľa návrhu uznesenia po jeho schválení mal zabezpečiť rokovania štátnych tajomníkov. Ukrajinská strana by sa mohla okrem toho aj aktívne zapájať do podujatí počas slovenského predsedníctva V4 vo formáte V4 + Ukrajina.
Materiál je predložený v skrátenom pripomienkovom konaní. Pripomienky sú akceptované do 2. decembra.
„Cieľom rokovania v Ľvove bolo vyhodnotiť dosiahnutý pokrok v bilaterálnej spolupráci, určiť ďalšie priority a posilniť praktickú spoluprácu v kontexte pokračujúcej ruskej agresie, obnovy Ukrajiny a jej integračného procesu do Európskej únie,“ uviedol rezort.
V uznesení by vláda po jeho schválení mohla zadať úlohy napríklad ministerstvu hospodárstva. Ministerka Denisa Saková (Hlas-SD) by bola zodpovedná za preskúmanie záujmu podnikateľského sektora o ťažobné koncesie ropy a zemného plynu v susednej Ukrajine. Má tiež spolupracovať s ostatnými ministrami na preverení možnosti dodávok leteckého paliva.
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), ktorý je poverený aj funkciou podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, by mohol dostať hneď niekoľko úloh. Musel by napríklad „v spolupráci s podpredsedníčkou vlády a ministerkou hospodárstva dohodnúť s ukrajinskou stranou termín, obsahové zameranie a organizačné zabezpečenie spoločného slovensko-ukrajinského podnikateľského fóra na Ukrajine v roku 2027“. Mohol by tiež mať za úlohu zabezpečiť opatrenia na spustenie činnosti bilingválneho ukrajinsko-anglického gymnázia v Bratislave.
Robert Kaliňák (Smer-SD) by mal ako minister obrany pripraviť projekt pre zabezpečenie financovania výstavby diaľnice D1 v úseku Bidovce - štátna hranica s Ukrajinou. Peniaze na stavbu by chcel štát získať z európskeho úverového programu na obranné výdavky SAFE.
Ministerstvo financií pod vedením Ladislava Kamenického (Smer-SD) by malo pripraviť návrh na opätovné spustenie núdzových dodávok elektrickej energie Ukrajine, ktoré vládla zastavila v marci. Úlohy by mal dostať aj minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD), ktorý by mal zabezpečiť dohodu na presnom mieste stretnutia plánovaných diaľnic D1 a M08 na štátnej hranici s Ukrajinou.
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD), ktorého rezort zoznam úloh pripravil, by podľa návrhu uznesenia po jeho schválení mal zabezpečiť rokovania štátnych tajomníkov. Ukrajinská strana by sa mohla okrem toho aj aktívne zapájať do podujatí počas slovenského predsedníctva V4 vo formáte V4 + Ukrajina.
Materiál je predložený v skrátenom pripomienkovom konaní. Pripomienky sú akceptované do 2. decembra.