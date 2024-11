Rezort diplomacie organizuje súťaž pre stredoškolákov

Bratislava 19. novembra (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR organizuje pri príležitosti 20. výročia vstupu SR do Európskej únie (EÚ) pre stredoškolákov súťaž EÚ20. Víťazi budú mať možnosť stať sa súčasťou oficiálnej delegácie SR počas zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli. TASR o tom informovali z komunikačného odboru rezortu.



"Do súťaže sa môžu stredoškoláci zapojiť vytvorením krátkeho originálneho videa na základe podmienok zverejnených na webstránke rezortu diplomacie. Autori troch najlepších videí pocestujú do Bruselu na zasadnutie ministrov zahraničných vecí, kde zároveň získajú príležitosť absolvovať individuálnu prehliadku európskych inštitúcií. Ďalších 17 účastníkov vybraných hodnotiacou komisiou odmení rezort prezentačnými predmetmi ministerstva zahraničných vecí," ozrejmili.



Stredoškoláci môžu videá zasielať do 17. decembra. Mená výhercov zverejní rezort diplomacie na webe 17. januára budúceho roka. Informácie o súťaži a podmienky možno nájsť na webe https://www.mzv.sk/eu20.



Minister Juraj Blanár (Smer-SD) v tejto súvislosti poukázal na benefity prameniace z členstva v EÚ. "Nie každý si plne uvedomuje všetky pozitíva, ktoré vďaka nášmu členstvu v EÚ môžeme využívať. Zámerom súťaže je preto podnietiť študentov, aby nám ukázali, ako vnímajú všetky tieto a mnohé ďalšie prínosy svojimi očami," poznamenal. Zároveň si myslí, že netreba zabúdať na to, aby sa EÚ neminula svojmu pôvodnému úmyslu a uberala sa správnym smerom.