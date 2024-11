Bratislava 29. novembra (TASR) - Rezort slovenskej diplomacie ocenil štvoricu osobností, ktoré významnou mierou prispeli k budovaniu slovenskej zahraničnej politiky a šíreniu dobrého mena vlasti. Pamätnú medailu si vo štvrtok (28. 11.) prevzali dvaja bývalí slovenskí veľvyslanci a dvaja predstavitelia zahraničnej medzinárodnej spolupráce. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



"Oceneným osobnostiam výraznou mierou vďačíme za to, že je dnes Slovensko v zahraničí rešpektovaným partnerom. Patrí im naše uznanie a vďaka za výnimočnú prácu, ktorú vykonávali priamo v službe pre Slovenskú republiku ako naši zamestnanci, alebo ktorou sa venovali nadväzovaniu, udržiavaniu a rozvoju našich partnerských zahraničných vzťahov," skonštatovala generálna tajomníčka služobného úradu rezortu diplomacie Miroslava Vozáryová.



Zlaté pamätné medaily si prevzali bývalí slovenskí veľvyslanci Ján Kuderjavý a Marián Tomášik pri príležitosti ukončenia ich pôsobenia v rezorte. Strieborné pamätné medaily udelili zakladateľovi a dlhoročnému predsedovi Poľsko-slovenskej priemyselnej a obchodnej komory so sídlom vo Varšave a v Krakove Piotrovi Cebulskimu a honorárnemu konzulovi SR pre Osobitné administratívne oblasti Hongkong a Macao Willy Lin Sun Moovi.



Ján Kuderjavý bol jedným z diplomatov, ktorí sa ako zamestnanci Federálneho ministerstva zahraničných vecí ČSFR podieľali na vzniku a tvorbe slovenskej zahraničnej služby a v rámci nej vzniku nášho rezortu zahraničia. V zahraničí pôsobil ako veľvyslanec SR v Bruseli, Haagu, Paríži a na záver svojej kariéry pôsobil v Soule.



Marián Tomášik začal svoju diplomatickú kariéru na Federálnom ministerstve zahraničných vecí ČSFR, následne sa podieľal na vzniku a tvorbe slovenskej zahraničnej služby a v rámci nej vzniku rezortu zahraničia. Bol najdlhšie slúžiaci riaditeľ odboru pre Áziu a počas svojej diplomatickej kariéry pôsobil ako veľvyslanec SR v Bangkoku, Tokiu a rovnako ako viacnásobný veľvyslanec v Dillí.



Piotr Cebulski je zakladateľom a dlhoročným predsedom Poľsko-slovenskej priemyselnej a obchodnej komory so sídlom vo Varšave a v Krakove. Okrem toho, že niekoľko desiatok rokov venoval podpore poľsko-slovenských ekonomických vzťahov, je aj milovníkom slovenskej kultúry, umenia a slovenského jazyka, ktorým plynule hovorí.



Willy Lin Sun Mo pôsobí ako honorárny konzul SR pre osobitnú administratívnu oblasť Hongkong od roku 1998. Napomáha rozvoju politických, obchodných a kultúrno-spoločenských vzťahov medzi Slovenskou republikou a špeciálnymi administratívnymi oblasťami Hongkong a Macao.