Bratislava 24. júla (TASR) - Rezort diplomacie si predvolal maďarského veľvyslanca Csabu Balogha v súvislosti s výrokmi predsedu vlády Maďarska Viktora Orbána o "práci pre vlasť na odtrhnutých územiach". Požiadali ho, aby Orbánove slová vysvetlil. Pre TASR to potvrdil komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR, upozornil na to Denník N.



"Československo (a neskôr Slovensko) či Maďarsko sú rovnakými nástupníckymi štátmi Rakúsko-Uhorska. Od dnešného Maďarska teda nemohlo byť nič odtrhnuté," reagovalo ministerstvo. Šírenie takýchto naratívov kýmkoľvek ide podľa neho "nezmyselne proti dobrým susedským vzťahom a stabilite v našej oblasti".



Spochybňovanie územnej integrity či suverenity Slovenska akýmkoľvek priamym alebo nepriamym spôsobom je pre rezort absolútne neprijateľné. "Opakujeme preto, že máme záujem na normálnych a pokojných vzťahoch s Maďarskom, ale s rešpektom a vnímaním vzájomných citlivostí. Aktuálne vyjadrenia maďarského premiéra nejdú týmto smerom," uviedlo MZVEZ.



Maďarský premiér Orbán cez víkend na letnej univerzite Maďarov v Rumunsku kritizoval maďarskú menšinu na Slovensku, ktorá napriek tomu, že tvorí zhruba desať percent obyvateľstva, nie je schopná zabezpečiť svoje zastúpenie v slovenskom parlamente. "Milí Maďari z Felvidéku, je to dosť absurdná situácia. Žije tam (na Slovensku) pol milióna Maďarov. Nemôžeme povedať, že kvôli Slovákom sa nedokážeme zmobilizovať, aj keď iste aj oni robia rôzne špekulácie. To však je už súčasťou života," povedal. Situáciu označil za slabý výkon, pokiaľ niekto chce niečo urobiť pre svoju vlasť v "odtrhnutých častiach krajiny".