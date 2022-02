Slováci bez posilňujúcej dávky potrebujú do Bulharska aj PCR test

Bratislava 18. februára (TASR) - Slováci cestujúci do Bulharska, ktorí nie sú zaočkovaní posilňujúcou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, po novom potrebujú pre vstup do krajiny aj negatívny PCR test. Zároveň sa musia preukázať potvrdením o očkovaní či prekonaní ochorenia. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na webe.



"Osoby, ktoré sa preukážu platným digitálnym COVID certifikátom EÚ o očkovaní treťou posilňujúcou dávkou, nemusia pri vstupe do Bulharska predkladať zároveň aj negatívny výsledok PCR testu," uviedol rezort. Nové podmienky platia od štvrtka (17.2.).