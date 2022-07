Cestujete do Portugalska či Španielska? Vstup je bez covid obmedzení

Bratislava 3. júla (TASR) - Slováci môžu do Portugalska a Španielska cestovať bez obmedzení v súvislosti s ochorením COVID-19. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na svojom webe. Zmeny platia od piatka (1. 7.).



Portugalsko zrušilo požiadavky týkajúce sa testovania, karantény, ako aj registrácie pri vstupe do krajiny pre všetkých cestujúcich. Španielsko vrátane Kanárskych a Baleárskych ostrovov uvoľňuje opatrenia len pre cestujúcich z krajín Európskej únie.



"Od cestujúcich, ktorí prilietajú do Španielska z krajín EÚ, sa už nevyžaduje formulár zdravotnej kontroly SpTH ani certifikát COVID-19," informuje rezort diplomacie.



Cestujúcim však odporúča overiť si pred cestou podmienky cestovania konkrétnej prepravnej spoločnosti. "Napriek zmierneným podmienkam vstupu do krajiny môže od vás vyžadovať napríklad očkovací preukaz," doplnilo ministerstvo. Zároveň varuje pred rozšírením krádeží v Španielsku a radí dávať si obzvlášť pozor na doklady.