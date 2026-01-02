< sekcia Slovensko
MZVEZ: Slováci môžu na dovolenke v zahraničí využiť konzulárne služby
A v prípade akútnej potreby sa vedia Slovenky a Slováci 24 hodín denne zo všetkých časových pásiem sveta obrátiť na naše Medzinárodné operačné krízové centrum, upozornil šéf slovenskej diplomacie.
Autor TASR
Bratislava 2. januára (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR je aj počas zimnej dovolenkovej sezóny pripravené poskytovať konzulárnu pomoc a asistenčné služby, či už na cestách do európskych destinácií, alebo pri dovolenkách v exotických krajinách. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) apeluje na občanov, aby nepodceňovali krízové situácie, ku ktorým môže dôjsť v zimnom období, a venovali zvýšenú pozornosť príprave pred vycestovaním.
„Pred cestou odporúčame dôkladne si overiť podmienky vstupu a pobytu v cieľovej krajine, ktoré sú vždy aktuálne a overené na našej webstránke ministerstva zahraničných vecí. Rovnako ponúkame občanom SR bezplatnú registráciu, vďaka ktorej vieme dovolenkárov okamžite kontaktovať, ak dôjde v krajine, kde sa nachádzajú, k neočakávanej situácii. A v prípade akútnej potreby sa vedia Slovenky a Slováci 24 hodín denne zo všetkých časových pásiem sveta obrátiť na naše Medzinárodné operačné krízové centrum,“ upozornil šéf slovenskej diplomacie.
Zimná sezóna so sebou podľa rezortu zahraničných vecí prináša špecifické riziká od zhoršených poveternostných podmienok, dopravných komplikácií, až po úrazy pri lyžovaní či pobyte v horskom teréne. Slovenská republika má preto v zahraničí sieť 74 konzulárnych pracovísk pripravených pomôcť občanom SR v núdzových situáciách.
Konzulárna služba asistuje podľa generálneho riaditeľa sekcie konzulárnej a medzinárodnoprávnej MZVEZ Igora Pokojného najmä v prípade straty alebo odcudzenia cestovných dokladov, pri dopravných nehodách, úrazoch, ako i vážnych zdravotných problémoch. „Podporu poskytujeme tiež pri zadržaní alebo úmrtí občana v zahraničí. Naše veľvyslanectvá a konzuláty zároveň zohrávajú dôležitú úlohu pri komunikácii s miestnymi úradmi a pri priamom kontakte s rodinnými príslušníkmi,“ priblížil Pokojný. Zdôraznil pritom, že zastupiteľské úrady môžu konať vždy len v rámci právnych možností a v súlade s právnym poriadkom krajiny, v ktorej pôsobia.
Ministerstvo zahraničných vecí odporúča sledovať overené cestovné odporúčania, ktoré sú priebežne aktualizované na oficiálnej webovej stránke MZVEZ SR i.mzv.sk/cestovanie. Rezort upozorňuje, že ak občania vycestujú do krajiny napriek platnému odporúčaniu „necestovať“ alebo výzve na opustenie krajiny, musia počítať s tým, že z objektívnych dôvodov im nemusí byť poskytnutá konzulárna pomoc v plnom rozsahu.
Občania by si mali pred cestou overiť platnosť občianskeho preukazu alebo pasu, preveriť vízové povinnosti a taktiež zhotoviť a mať pri sebe kópie cestovných dokladov. Rezort diplomacie zároveň apeluje na uzavretie vhodného cestovného poistenia, ktoré zohľadňuje riziká spojené s plánovanými aktivitami.
Pred cestou do zahraničia môžu občania využiť bezplatnú registráciu na webstránke i.mzv.sk/registracia a stiahnuť si aplikáciu Svetobežka, ktorá poskytuje dôležité informácie, ako napríklad kontakty na zastupiteľské úrady SR či ďalšie praktické rady a odporúčania.
V prípade núdze je slovenským občanom k dispozícii nonstop núdzová linka konzulárnej služby, ktorá je prostredníctvom Medzinárodného operačného krízového centra MZVEZ dostupná 24 hodín denne vo všetkých časových pásmach na čísle +421 2 5978 5978.
