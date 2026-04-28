Blanár: Slovensko podporuje prehĺbenie vzťahov medzi EÚ a ASEAN
Pracovná cesta šéfa slovenskej diplomacie do juhovýchodnej Ázie potrvá do 29. apríla.
Autor TASR
Bandar Seri Begawan 28. apríla (TASR) - Vzťahy medzi Európskou úniou (EÚ) a Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) sa ďalej prehlbujú a ambíciou je ich spoločný posun na úroveň komplexného strategického partnerstva. Uviedol to šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár, ktorý v utorok vystúpil na 25. ministerskom zasadnutí EÚ – ASEAN v Bruneji. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Dve najúspešnejšie integračné zoskupenia vo svete majú spoločný záujem na budovaní stability, otvoreného obchodu a medzinárodného poriadku založeného na pravidlách. Pre Slovensko je preto dôležité, aby sa toto partnerstvo ďalej rozvíjalo a prinášalo konkrétne výsledky pre naše prepojené ekonomiky a globálnu bezpečnosť,” uviedol Blanár.
Vo svojom vystúpení tiež zdôraznil štyri piliere spolupráce kľúčové pre Slovensko – mier, prosperita, medziľudské vzťahy a partnerstvo.
„Toto sú pre slovenskú diplomaciu aktuálne výzvy v tomto priestore, preto sa aktívne zúčastňujeme na takýchto podujatiach nielen na bilaterálnej úrovni, ale aj ako súčasť delegácie EÚ, ktorú som mal tú česť reprezentovať,” doplnil minister.
Ministerské zasadnutie potvrdilo pokrok v implementácii Akčného plánu EÚ – ASEAN na roky 2023 – 2027, pričom podľa Blanára je z jeho spoločných iniciatív realizovaných alebo v pokročilej fáze už približne 65 percent aktivít. Rokovania sa tak sústredili na ďalšie možnosti rozvoja spolupráce predovšetkým v oblasti obchodu a investícií, digitalizácie, kybernetickej bezpečnosti, uvážlivej zelenej transformácie a konektivity ako kľúčových priorít pre obe zoskupenia.
Prehlbovanie vzťahov má osobitný význam aj vzhľadom na rastúcu ekonomickú a strategickú váhu regiónu juhovýchodnej Ázie. Pre EÚ je ASEAN tretím najväčším obchodným partnerom mimo Európy. „V tomto kontexte SR podporuje akceleráciu rokovaní EÚ so zoskupením ASEAN o regionálnej dohode o voľnom obchode založenej na otvorenom, predvídateľnom a pravidlami riadenom ekonomickom prostredí,“ potvrdil Blanár.
Významná časť plenárneho rokovania ministrov sa zamerala na otázky medzinárodného mieru a bezpečnosti ako základného predpokladu pre stabilitu svetového obchodu. Zástupcovia oboch zoskupení sa zhodli na potrebe obnovy rešpektovania medzinárodného práva a mierového riešenia globálnych a regionálnych sporov vrátane konfliktov na Ukrajine, Blízkom východe a tiež medzi Kambodžou a Thajskom. Zároveň zdôraznili význam zachovania bezpečnosti medzinárodnej námornej dopravy a slobody plavby.
„Naše regióny čelia spoločným výzvam, ale aj bezprecedentným príležitostiam. Slovensko zostáva odhodlané prispievať k budovaniu mierovej, prosperujúcej a prepojenej budúcnosti medzi EÚ a ASEAN,“ zdôraznil Blanár.
Minister pripomenul, že účasť Slovenska na 25. zasadnutí EÚ – ASEAN je súčasťou dlhodobého úsilia posilniť našu prítomnosť v indopacifickom regióne. SR v tejto súvislosti pokračuje v procese pristúpenia k Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii (TAC), ktorý by mal byť úspešne sfinalizovaný počas zasadnutia ministrov zahraničných vecí ASEAN pri príležitosti 50. výročia TAC na Filipínach.
K ambícii Slovenska prispeli bilaterálne rokovania Blanára s rezortnými partnermi z Bruneja, Filipín, Laosu, Singapuru a Východného Timoru.
Pracovná cesta šéfa slovenskej diplomacie do juhovýchodnej Ázie potrvá do 29. apríla. Jej program bude pokračovať v Malajzii, kde minister absolvuje bilaterálne rokovania so šéfom tamojšej diplomacie Mohamadom Hasanom a predsedom Poslaneckej snemovne Joharim Abdulom. Súčasťou programu bude tiež slávnostné otvorenie slovenského veľvyslanectva v Kuala Lumpur, ktoré posilní diplomatickú prítomnosť Slovenska v regióne.
