Slovensko posiela do Chorvátska spacie vaky, postele či ohrievače

Bratislava 30. decembra (TASR) – Slovensko posiela do chorvátskych oblastí, ktoré boli najviac zasiahnuté zemetraseniami, humanitárnu pomoc. Obsahuje 120 spacích vakov a poľných skladacích postelí, tiež desiatky elektrických ohrievačov. TASR o tom informovali z tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



Poskytnutý materiál v hodnote 16 000 eur smeruje do obcí Sisak a Petrinja. „Slovensko prejavuje svoju solidaritu s obyvateľstvom Chorvátska a považuje za povinnosť prispieť prostredníctvom humanitárnej zásielky k zmierneniu následkov tejto prírodnej katastrofy,“ uviedla štátna tajomníčka MZVEZ SR Ingrid Brocková.



O humanitárnu pomoc požiadala chorvátska vláda prostredníctvom Koordinačného centra pre reakciu na núdzové situácie EÚ. „Materiál poskytlo zo svojich zásob Ministerstvo vnútra SR a do Chorvátska bude prepravený s pomocou Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra SR," spresnil rezort zahraničia s tým, že Chorvátsko zatiaľ hlási sedem obetí zemetrasení a rozsiahle materiálne škody.