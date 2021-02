Slovensko víta predĺženie zmluvy New Start medzi USA a Ruskom

Bratislava 4. februára (TASR) – Slovensko víta dohodu medzi USA a Ruskou federáciou o predĺžení zmluvy New Start o ďalších päť rokov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) považuje tento krok za prvok transparentnosti a budovania dôvery a tiež príspevok k posilneniu medzinárodnej stability a bezpečnosti. TASR o tom informoval tlačový odbor MZVEZ SR.



Bilaterálna dohoda podľa ministerstva prispieva k strategickej stabilite medzi dvoma štátmi s najväčšími arzenálmi jadrových zbraní. Šéf rezortu Ivan Korčok (nominant SaS) považuje jej predĺženie za dobrú správu pre globálnu, ako aj európsku bezpečnosť. "Dohodu medzi Spojenými štátmi a Ruskom vnímame ako impulz pre pokračovanie dialógu o spôsoboch zlepšenia strategickej stability a o budúcich dohodách, ktoré by zahrňovali širšie spektrum zbraní a zapojili aj ďalšie štáty. Rovnako verím, že toto rozhodnutie pomôže nastaviť pozitívny tón aj pre nadchádzajúcu Hodnotiacu konferenciu Zmluvy o nešírení jadrových zbraní," uviedol.



Zmluva o znížení počtu strategických jadrových zbraní New Start bola podpísaná 8. apríla 2010 v Prahe americkým prezidentom Barackom Obamom a ruským prezidentom Dmitrijom Medvedevom s platnosťou na 10 rokov od jej ratifikácie, 5. februára 2011. Zmluvné strany sa však mohli dohodnúť na jej jednorazovom predĺžení o ďalších päť rokov.



Zmluva stanovuje limity v počte jadrových zbraní a ich nosičov vo vojenských arzenáloch USA a Ruskej federácie. Súčasťou zmluvy je aj verifikačný režim.