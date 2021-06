Španielsko vyradilo SR zo zoznamu štátov s vysokým rizikom nákazy

Bratislava 22. júna (TASR) - Španielsko už nepovažuje Slovensko za štát s vysokým rizikom nákazy v súvislosti s ochorením COVID-19. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Pripomína, že zoznam sa aktualizuje každých sedem dní, preto treba v prípade cesty na začiatku týždňa sledovať aktualizáciu.



„Zároveň odporúčame zistiť si vopred u leteckej spoločnosti podmienky nástupu do lietadla. Niektoré letecké spoločnosti od cestujúcich na vstup na palubu vyžadujú testy, a to aj v prípade, že to na vstup do Španielska od občanov SR aktuálne krajina nevyžaduje," uviedlo ministerstvo na svojom webe.



Pri vstupe do Španielska letecky alebo po mori je potrebné predložiť vyplnený sanitárny formulár.