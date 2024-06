Rezort diplomacie: SR a emiráty chcú zriadiť spoločný investičný fond

Bratislava 14. júna (TASR) - Slovenská republika a Spojené arabské emiráty (SAE) chcú zriadiť spoločný investičný fond slúžiaci na podporu investičných štrukturálnych projektov v SR. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v súvislosti so štvrtkovým (13. 6.) stretnutím šéfa rezortu diplomacie Juraja Blanára (Smer-SD) a šéfa rezortu obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) s ministrom zahraničných vecí SAE Abdullahom bin Zayedom Al Nahyanom. Blanár zároveň konštatoval, že SAE sú pripravené na rozšírenie spolupráce so Slovenskom.



Rezort diplomacie poukázal na to, že obe krajiny prejavili záujem o posilnenie partnerstva predovšetkým v ekonomickej oblasti. "Slovenská republika považuje Spojené arabské emiráty dlhodobo za jedného z hlavných politických a obchodných partnerov v regióne Blízkeho východu. Predstavujú pre nás výrazný potenciál vzhľadom na ich politické postavenie, ako aj úlohu regionálneho, finančného a logistického centra," uviedol minister Blanár.



Zámerom oboch štátov je podľa rezortu diplomacie zriadenie spoločného investičného fondu slúžiaceho na podporu investičných štrukturálnych projektov v Slovenskej republike. "Spojené arabské emiráty majú rozsiahle skúsenosti s investíciami do ekonomík viacerých krajín Európskej únie, preto uvítame ďalšiu diskusiu a konzultácie v tejto oblasti," priblížil Blanár. Spolupráca by sa podľa neho mohla potenciálne rozvíjať taktiež pri PPP projektoch či iných štrukturálnych projektoch, ktoré sú v záujme SR.



Podľa jeho slov je potrebné, aby sa posilnili aktivity medzi Európou a arabskými štátmi. "Slovensko podporuje myšlienku začať rokovania o komplexnej dohode o ekonomickej spolupráci medzi Európskou úniou a Spojenými arabskými emirátmi. Je našou spoločnou zodpovednosťou preventívne pôsobiť v regióne Blízkeho a Stredného východu v úzkej súčinnosti s našimi arabskými partnermi a súčasne s využitím nástrojov efektívneho multilateralizmu," zdôraznil minister.