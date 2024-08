Blanár: SR bude mať nové zastúpenie v 4 krajinách, 4 úrady zaniknú

Bratislava 28. augusta (TASR) - Slovenská republika bude mať nové zastúpenie v štyroch krajinách. Od 1. septembra sa začnú nové zastupiteľské úrady vytvárať v Tanzánii, Malajzii, na Filipínach a v Alžírsku. Zároveň od 31. decembra zaniknú slovenské zastúpenia v Dánsku, Nórsku, v poľskom Krakove a v ruskom Sankt Peterburgu. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) o tom informoval na tlačovej konferencii. Návrh úpravy siete zastupiteľských úradov SR v stredu schválila vláda.



Minister dodal, že rezort zároveň plánuje zrušiť Styčný úrad SR v Kosove. "Chcem zároveň povedať, že ak hovoríme slovo zrušiť, je to len technický výraz, pretože náš záujem je budovať diplomatické vzťahy so všetkými krajinami, aj s tými, ktoré budú mať zastúpenie v inej destinácii. Ale budeme s nimi komunikovať naďalej. Myslíme, že tá intenzita komunikácie nie je taká a nie je potrebné, aby sme tam mali zastupiteľský úrad," vysvetlil minister.



Rozhodnutie o vzniku štyroch nových zastupiteľstiev podľa jeho slov odráža záujem Slovenska rozšíriť ekonomickú diplomaciu. Popri nich má podľa Blanára vzniknúť aj styčný úrad SR v Etiópii. "Je to sídlo organizácií OSN a je tam aj sídlo Africkej únie. A viete veľmi dobre, že SR sa uchádza o nestáleho člena bezpečnostnej rady OSN pre obdobie 2028 až 2029. (...) Preto je veľmi potrebné, aby sme s Africkou úniou a v Afrike boli rovnako veľmi aktívni," ozrejmil.



Okrem toho, vo viacerých krajinách pribudnú ekonomickí diplomati. Zatiaľ čo doteraz ich bolo 17, po zmene budú zastúpení v 43 krajinách. "Toto je krok k tomu, aby bol na najvýznamnejších zastupiteľských úradoch človek, ktorý sa bude venovať tomu, aby pomáhal slovenským firmám. V 43 krajinách sa tým pádom budú môcť slovenské firmy obrátiť na niekoho, kto im bude plne k dispozícii a ktorého úlohou bude im pomôcť sa presadiť," vysvetlil štátny tajomník rezortu Rastislav Chovanec.



Dodal, že rezort sa snažil vyberať také krajiny, v ktorých by slovenské firmy ocenili podporu štátu a v ktorých má účasť ekonomického veľvyslanca pridané hodnoty. "Preto sme aj pri výbere 43 krajín vychádzali z toho, aký bol dopyt slovenských firiem a z toho, kde si myslíme, že im budeme môcť pomôcť," poznamenal Chovanec.