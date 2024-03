Blanár: Ministri C5 sa v Ľubľane zhodli v otázke nelegálnej migrácie

Ľubľana 26. marca (TASR) – Nový pakt EÚ o migrácii a azyle nie je dlhodobo udržateľným riešením, zhodli sa v utorok na stretnutí v Ľubľane šéfovia diplomacie neformálnej regionálnej skupiny Central 5 (C5). Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár, podľa ktorého nelegálna migrácia stále patrí k najväčším výzvam pre Úniu. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ SR.



Blanár povedal, že obmedzenia na hraniciach prijaté v reakcii na migračné vlny zasiahli do jednej z najoceňovanejších výhod pre obyvateľov EÚ, ktorou je sloboda pohybu v rámci schengenského priestoru.



V súvislosti s reformou rozhodovacích mechanizmov Únie je podľa ministra pre Slovensko kľúčové zachovať zásadu jednomyseľnosti. "Výsledkom reformy nemôže byť oslabenie rozhodovania menších krajín zrušením práva veta," povedal Blanár s tým, že SR v tejto oblasti podporuje avizovaný program maďarského predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2024.



K hlavným témam diskusií v slovinskej metropole patrilo aj rozširovanie EÚ. Blanár zdôraznil, že SR dlhodobo podporuje proces rozširovania Únie o východné i balkánske krajiny, pričom presadzuje vyvážený prístup a rovnaké podmienky pre všetky kandidátske štáty. Poukázal na potrebu pripraviť sa na vplyvy integrácie budúcich členov, okrem iného pri rozpočte či vnútorných rozhodovacích procesoch.



Slovensko podľa jeho slov podporuje napredovanie Ukrajiny v integračnom procese. "Podporujeme Ukrajinu ako demokratickú, suverénnu krajinu v jej medzinárodne uznaných hraniciach. Nebudeme dodávať vojenskú pomoc na vládnej úrovni, no naďalej pomáhame humanitárne a tiež v oblasti odmínovania, kde máme silnú expertízu. Slovensko je preto členom Odmínovacej koalície v rámci Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny, tzv. ramsteinského formátu," uviedol minister.



Zoskupenie Central 5 (C5) alebo Stredoeurópska päťka združuje Česko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko a Rakúsko. Vzniklo v roku 2020 z rakúskej iniciatívy, rokovania prebiehajú na úrovni ministrov zahraničných vecí. Blanár v Ľubľane potvrdil, že najbližšie rokovanie bude hostiť Slovenská republika.