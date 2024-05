Rezort diplomacie navrhol otvoriť veľvyslanectvá v Austrálii a Bruseli

Bratislava 10. mája (TASR) - Sieť zastupiteľských úradov SR v zahraničí by sa mala opätovne rozšíriť aj o ambasády v Austrálii a belgickom Bruseli. Vyplýva to z návrhu úpravy siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí, ktorý Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



"Cieľom materiálu je dosiahnuť efektívnejšie presadzovanie zahranično-politických záujmov Slovenskej republiky," vysvetľuje rezort diplomacie. Upozorňuje, že v oboch prípadoch obnovenia zastupiteľských úradov vychádzalo z hľadiska multilaterálnych, ekonomických i kultúrnych záujmov SR, poskytovania konzulárnej asistencie a zabezpečovania spolupráce s krajanskou komunitou.



Rezort diplomacie ďalej vysvetľuje, že v oboch prípadoch je súčasné zabezpečenie agendy zastupiteľských úradov nedostatočné vzhľadom na dynamiku a intenzitu bilaterálnych vzťahov. V prípade Austrálie poukazuje na nárast obchodnej výmeny i potenciál ekonomickej diplomacie v oblasti obranného priemyslu a letectva. Znovuobnovený zastupiteľský úrad v Canberre by mal mať akreditáciu pre Austrálsky zväz, Nový Zéland a ďalšie štáty Tichomoria.



Obnovenie zastupiteľského úradu v Bruseli považuje MZVEZ za dôležité z hľadiska faktu, že v Belgicku a krajinách Beneluxu sa koncentrujú dôležité medzinárodné inštitúcie i centrá obchodu, takisto kultúry a kreatívneho priemyslu. "Znovuotvorenie zastupiteľského úradu v Belgickom kráľovstve so sídlom v Bruseli na úrovni veľvyslanectva bude predstavovať impulz pre hľadanie nových možností ako reláciu oživiť a sústrediť sa na dialóg nielen na vládnej, ale aj parlamentnej úrovni," uvádza ministerstvo. Dodáva, že Belgické kráľovstvo patrí medzi popredných investorov v SR, osobitný význam má aj spolupráca s belgickými regionálnymi entitami v oblasti školskej a vedecko-technickej spolupráce.



Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Belgickom kráľovstve so sídlom v Bruseli bol na úrovni veľvyslanectva zrušený k 31. marcu 2022, jeho agendu prevzal zastupiteľský úrad v holandskom Haagu. V Bruseli funguje generálny konzulát SR.



Veľvyslanectvo v austrálskej Canberre zrušila vláda ku koncu roka 2022, v Sydney zároveň zriadila generálny konzulát. Agendu zastupiteľského úradu prebralo veľvyslanectvo v japonskom Tokiu.