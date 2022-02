Ministerstvo zahraničných vecí odporúča necestovať do Moldavska

Bratislava 26. februára (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR odporúča Slovákom necestovať do Moldavska. Súvisí to s rozhodnutím moldavskej vlády o vyhlásení výnimočného stavu v krajine a dočasnom uzavretí vzdušného priestoru Moldavska pre eskaláciu napätia na území susednej Ukrajiny.



"Odporúčanie platí aj pre územie regiónu Podnestersko. Vzhľadom na to, že ide o územie kontrolované medzinárodne neuznávanou vládou, sú možnosti poskytnutia konzulárnej pomoci v prípade mimoriadnych udalostí na tomto území výrazne obmedzené. Preto dôrazne odporúčame občanom SR v tomto období do Podnesterska necestovať," píše na svojom webe rezort slovenskej diplomacie.



V prípade potreby nevyhnutnej cesty MZVEZ odporúča slovenským občanom, aby pri cestovaní do zahraničia využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke ministerstva či prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.



V prípade odchodu z územia Moldavskej republiky do Rumunska odporúča Zastupiteľský úrad SR v Kišiňove využiť hraničné priechody Leuseni - Albita, respektíve Giurgiulesti - Galati. Tranzit z Ukrajiny cez Moldavskú republiku a Rumunsko, ktorý trvá menej ako 24 hodín, je možný aj bez predloženia nevyhnutných dokumentov súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19.