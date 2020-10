Rezort zahraničia poskytne pomoc obom stranám konfliktu v N. Karabachu

Bratislava 12. októbra (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR poskytne prostredníctvom Medzinárodného výboru Červeného kríža humanitárnu pomoc obyvateľom postihnutým konfliktom v Náhornom Karabachu. TASR o tom informoval tlačový odbor MZVEZ SR s tým, že finančné prostriedky vo výške 25.000 eur budú použité na nákup zdravotníckeho materiálu a základných potravín.



"Veľký priestor sa venuje politickým záujmom, požiadavkám či historickým krivdám, ale často sa pri tom zabúda na to, že tisíce bežných ľudí prichádzajú o domovy, prístup k základným potrebám, či dokonca o život. Rozhodli sme sa preto poskytnúť okamžitú pomoc obyvateľom postihnutým týmto konfliktom, a to na oboch stranách vojnovej línie," vysvetlil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS).



Tisíce ľudí podľa rezortu z obavy o svoje životy opúšťajú konfliktnú oblasť. "MZVEZ SR hneď po vypuknutí bojov odsúdilo násilné riešenie konfliktu, ktoré je v príkrom rozpore s Chartou OSN, a vyzvalo znepriatelené strany, aby čo najskôr obnovili politické rokovania," dodalo ministerstvo.



Arménsko a Azerbajdžan, dve bývalé sovietske republiky, na celé desaťročia uviazli v konflikte o Náhorný Karabach, etnicky arménsku oblasť, ktorá sa odtrhla od Azerbajdžanu vo vojne v 90. rokoch. Konflikt si vyžiadal približne 30.000 obetí na životoch.



Ťažké boje v tejto oblasti prepukli opäť 27. septembra. Nové zrážky vyvolali obavy z vypuknutia úplnej vojny, do ktorej by mohli byť zatiahnuté aj regionálne veľmoci Turecko a Rusko.