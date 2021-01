Zahraničnú politiku bude formovať euroatlantická orientácia

Bratislava 25. januára (TASR) – Východiskovým civilizačným, hodnotovým a geopolitickým rámcom pre SR aj v roku 2021 bude členstvo v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii, pretože pre Slovensko neexistuje lepšia alternatíva ako euroatlantická orientácia. Uvádza sa to v materiáli Zahraničná a európska politika SR v roku 2021, ktorý Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v pondelok predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



Dokument je štruktúrovaný do piatich kapitol, ktoré definujú hodnotové piliere, geopolitický kontext, globálne riziká i postavenie Slovenska v európskych štruktúrach a tiež aktívnu obhajobu záujmov štátu a podporu partnerov v zahraničí.



Materiál avizuje zámer spustiť strategický dialóg s USA zintenzívnením spolupráce s novou americkou administratívou, záujem prehlbovať vzťahy s Francúzskom a Nemeckom ako strategickými partnermi a tiež ambíciu vypracovať koncept rozvoja bilaterálnych vzťahov so Spojeným kráľovstvom v postbrexitovom období, pričom zdôrazňuje, že Británia ostáva aj po odchode z Európskej únie jedným z najbližších partnerov SR v hospodárskej, bezpečnostnej i zahraničnopolitickej oblasti.



„Naša zahraničná politika voči Rusku zostane postavená na hľadaní prienikov spoločných záujmov a na otvorenom dialógu, a to aj o otázkach, kde sa naše hodnoty a záujmy rozchádzajú," dodáva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí .



Cieľom zahraničnej politiky Slovenska je tiež rozvíjať úzku susedskú spoluprácu vo formáte V4 i v rámci Slavkovského formátu, ktorú nabrala v roku 2020.



V oblasti konzulárnej služby spomína materiál výzvu rozšírenia siete vízových centier s cieľom zlepšiť geografickú dostupnosť vízových služieb SR. „Dôležité bude taktiež zvládnuť pobrexitové obdobie vo vzťahu k početnej komunite občanov SR žijúcich v Spojenom kráľovstve," dodáva rezort diplomacie.



Štát sa má venovať aj téme krajanov, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí pripomína, že v príprave je Koncepcia štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie 2021 – 2025 i nový zákon týkajúci sa krajanov.