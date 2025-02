Štátny tajomník rezortu diplomacie M. Eštok odcestuje do USA

Bratislava 4. februára (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Marek Eštok odcestuje do USA. V New Yorku v stredu (5. 2.) vystúpi na plenárnom segmente fóra Ekonomickej a sociálnej rady Organizácie Spojených národov ECOSOC - Partnership Forum. Hlavnou témou je podpora riešení pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ SR.



V rámci pracovnej cesty bude tiež rokovať s predsedom Hospodárskej a sociálnej rady ECOSOC Bobom Raeom, so stálym predstaviteľom Brazílie - veľvyslancom Sergiom Francom Danesem, a s námestníkom generálneho tajomníka OSN pre Európu, Strednú Áziu a Severnú a Južnú Ameriku Miroslavom Jenčom. Stretne sa tiež s vybranými stálymi predstaviteľmi členských štátov OSN. Cieľom je prekonzultovať ich skúsenosti z výkonu členstva v Bezpečnostnej rade OSN v kontexte slovenskej kandidatúry na pozíciu nestáleho člena na roky 2028 - 2029.