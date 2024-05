MZVEZ: Štefánik bol jedným zo zakladateľov česko-slovenskej diplomacie

Bratislava 4. mája (TASR) - Význam odkazu generála Milana Rastislava Štefánika spočíva nielen v skutočnosti, že bol jedným zo zakladateľov spoločného štátu Slovákov a Čechov, ale aj v tom, že sa svojou osobnosťou a inteligenciou stal jedným zo zakladateľov česko-slovenskej diplomacie. Pri príležitosti 105. výročia tragického úmrtia Štefánika to uviedli z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



"Milan Rastislav Štefánik pôsobil na rôznych miestach sveta, avšak stále zostával pevne zviazaný so svojou krajinou. Až do svojej tragickej smrti zostal hrdým Slovákom," zdôraznil šéf slovenského rezortu diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD).



Poukázal na Štefánikovu odvahu a odhodlanie, ktoré by mali inšpirovať aj v súčasnosti. "Žijeme v spoločenstve európskych národov, ktoré je plné rozmanitosti. Musí však byť i priestorom národnej suverenity a zároveň miestom, kde sa vieme spojiť a podporiť," podotkol Blanár.



Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v obci Košariská. Bol úspešný v mnohých oblastiach, ako sú astronómia, veda, letecký priemysel a politika. Zaslúžil sa o formovanie česko-slovenského zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny a bol kľúčovou osobou pri založení Česko-Slovenska. Jeho dedičstvo je dôležitou súčasťou slovenskej histórie a kultúry. Zomrel 4. mája 1919 pri tragickej leteckej nehode pri pristávaní neďaleko Bratislavy.