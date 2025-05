M.Eštok: Strategické partnerstvo Slovenska a Francúzska sa posilní

Bratislava 31. mája (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Marek Eštok prijal v piatok 30. mája 2025 veľvyslanca Francúzskej republiky Nicolasa Surana. Partneri deklarovali záujem o prehĺbenie slovensko-francúzskeho politického dialógu na všetkých úrovniach a prediskutovali obsah plánovaných konzultácií štátneho tajomníka slovenskej diplomacie v Paríži, ktoré na budúci týždeň potvrdia dlhoročné strategické partnerstvo medzi Slovenskom a Francúzskom.



„Teším sa na rokovanie s francúzskymi kolegami v Paríži. Túto návštevu považujem za veľmi dôležitú nielen z hľadiska slovensko-francúzskych bilaterálnych vzťahov, ale aj kvôli významným témam európskej agendy, o ktorých budeme diskutovať,“ povedal štátny tajomník M. Eštok s poďakovaním veľvyslancovi N. Suranovi za pomoc pri príprave nadchádzajúcej zahraničnej pracovnej cesty.



Štátny tajomník a francúzsky veľvyslanec potvrdili obojstranný záujem o ďalšie prehlbovanie hospodárskej spolupráce. Podrobnejšie hovorili aj o poslednom vývoji v oblasti automobilového priemyslu a jadrovej energetiky, ktoré sú pre obe ekonomiky mimoriadne dôležité. „Oceňujeme, že čiastočne francúzska spoločnosť Stellantis prevádzkuje už takmer 20 rokov jednu zo svojich automobiliek v Trnave. Slovensko a Francúzsko ďalej spája to, že naše krajiny sú svetovými lídrami vo využívaní jadrovej energie na mierové účely,“ vyhlásil Marek Eštok. Spoločnosti Framatome a Slovenské elektrárne podpísali kontrakt na dlhodobé dodávky jadrového paliva do reaktorov VVER v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach od roku 2027.



„Počas rozhovorov v Paríži s delegovaným ministrom Ministerstva pre Európu a zahraničné veci Benjaminom Haddadom a poradcom francúzskeho prezidenta pre Európu Alexisim Dutertrem sa chcem rovnako zamerať na európske témy, a to hlavne na budúci Viacročný finančný rámec Európskej únie na roky 2028 až 2034,“ doplnil štátny tajomník M. Eštok. Rokovania budú venované zároveň migrácii, konkurencieschopnosti, energetickej bezpečnosti, tiež konfliktu na Ukrajine, budovaniu európskej obrany či transatlantickým vzťahom.







TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.