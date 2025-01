Rezort diplomacie upozorňuje na možný výskyt vírusu Marburg v Tanzánii

Bratislava 16. januára (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR upozorňuje na možný výskyt vírusu Marburg na severe Tanzánie. Vírus spôsobuje krvácavú horúčku, je vysoko nákazlivý a môže mať smrteľné následky. Rezort Slovákom cestujúcim do Tanzánie odporúča dodržiavať hygienické opatrenia, vyhýbať sa chorým a sledovať miestne zdravotné upozornenia. Informoval o tom na webe.



"Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) informovala o pravdepodobnom výskyte vírusu Marburg v Tanzánii, v regióne Kagera. Vírus Marburg, ktorý spôsobuje krvácavú horúčku, je vysoko nákazlivý a môže mať smrteľné následky. Prenáša sa priamym kontaktom s krvou alebo telesnými tekutinami infikovaných osôb alebo zvierat," priblížilo ministerstvo.



Upozornilo, že v prípade objavenia sa príznakov ako horúčka, bolesti hlavy, únava a krvácanie je dôležité okamžite vyhľadať lekársku pomoc.



MZVEZ priblížilo, že WHO a tanzánijské zdravotnícke úrady podnikli kroky na sledovanie situácie a poskytovanie potrebnej lekárskej pomoci. "Opatrenia zahŕňajú identifikáciu kontaktov infikovaných osôb, karanténu a testovanie na Marburg," spresnilo. Doposiaľ bolo v krajine hlásených najmenej osem úmrtí v súvislosti s predmetným podozrením na výskyt vírusu Marburg.



V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Veľvyslanectva SR v Nairobi (+254 (0) 11 32 38 442) alebo Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR (+421 2 5978 5978).