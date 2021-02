Rezort zahraničia upozorňuje na obmedzenia režimu na hraniciach

Bratislava 1. februára (TASR) – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR upozorňuje na prísnejšie obmedzenia režimu na hraniciach v Európskej únii a vo svete v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Rezort slovenskej diplomacie naďalej odporúča slovenským občanom necestovať do zahraničia.



Viaceré krajiny v súčasnosti sprísňujú podľa ministerstva podmienky vstupu na svoje územie a obmedzujú letecké spojenia. „Z dôvodu nepredvídateľného a rýchlo sa meniaceho vývoja prijímaných opatrení vo svete sa občan Slovenskej republiky, v prípade vycestovania do zahraničia, vystavuje riziku obmedzenia možností návratu zo zahraničia alebo komplikáciám pri cestovaní," upozornilo.



V prípade, ak je cesta do zahraničia nevyhnutná, odporúča rezort verejnosti vždy si preveriť podmienky s príslušnou leteckou spoločnosťou, uzavrieť adekvátne cestovné poistenie a informovať sa o opatreniach v cieľovej, ako aj tranzitnej krajine.



„V súčasnosti platí uvoľnený hraničný režim pri návrate osôb z Austrálie, Číny, Fínska, Islandu, Južnej Kórey, Nórska, Nového Zélandu, Singapuru a Taiwanu v zmysle platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR," uviedol rezort.



V prípade núdze sa môžu Slováci obrátiť na zastupiteľský úrad SR akreditovaný pre konkrétny štát, v ktorom sa občan nachádza, alebo na Konzulárne informačné centrum/Diplomatickú službu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



Rezort slovenskej diplomacie odporúča Slovákom, aby pri cestovaní do zahraničia využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke ministerstva alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.



Podmienky návratu na Slovensko, karanténne opatrenia a povinnosti po návrate v súlade s platnou vyhláškou ÚVZ SR, ako aj aktuálne predpisy a tlačivá súvisiace s cestovaním, sú zverejnené na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí, ako aj na webe korona.gov.sk.