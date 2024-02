Chystáte sa cestovať letecky? Pozor na štrajk v spoločnosti Lufthansa

Bratislava 19. februára (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR upozorňuje na štrajk pozemného personálu nemeckej leteckej spoločnosti Lufthansa, ktorý potrvá od utorka (20. 2.) do stredy (21. 2.) rána. Cestujúcim odporúča, aby sa o prípadných obmedzeniach letov informovali v spoločnosti.



"Odborový zväz Verdi vyzval pozemný personál spoločnosti Lufthansa na výstražný štrajk, ktorý potrvá od utorka 20. februára od 4.00 h rána do stredy 21. februára do 7.10 h rána," informoval rezort na webe. Štrajk sa dotkne letísk v mestách Frankfurt nad Mohanom, Mníchov, Hamburg, Berlín, Düsseldorf, Kolín nad Rýnom a Stuttgart.