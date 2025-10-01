< sekcia Slovensko
Upozorňujú na zákaz dovozu zbraní na Ukrajinu bez povolenia
Radí tiež overiť si pred cestou, čo sa považuje za zbraň.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Generálny konzulát SR v Užhorode upozorňuje občanov Slovenskej republiky, že pri cestách na Ukrajinu a z Ukrajiny nie je podľa colných predpisov povolené dovážať ani vyvážať zbrane bez špeciálneho povolenia. Zákaz sa týka aj malých a takzvaných chladných zbraní, ako sú obušky, nože, sečné zbrane, boxery a podobne. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo na webe.
„V prípade nájdenia takýchto nelegálnych zbraní v motorových vozidlách môžu ukrajinské colné orgány zadržať aj motorové vozidlo. Spätné vydanie vozidla býva možné až po zdĺhavom trestnom konaní a na základe rozhodnutia ukrajinského súdu,“ dodal rezort.
Odporúča preto neprevážať žiadne zbrane ani ich súčasti bez platného povolenia. Radí tiež overiť si pred cestou, čo sa považuje za zbraň. „Pri cestách motorovým vozidlom skontrolujte batožinu aj priehradky, aby ste predišli nálezu zakázaných predmetov,“ doplnilo ministerstvo. V prípade problémov na hraničných priechodoch radí kontaktovať Generálny konzulát Slovenskej republiky v Užhorode.
V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 a +421 906 07 5978.
