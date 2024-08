Rezort diplomacie upozorňuje na znečistenie vody a mora v Chorvátsku

Bratislava 28. augusta (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR upozorňuje na zvýšené riziko znečistenia vôd a morskej vody v niektorých oblastiach Chorvátska. Aktuálne je situácia zhoršená v mori na juhu Chorvátska (oblasť Ploče, pláž Technička radiona), kde sa v mori nachádza nebezpečná baktéria Escherichia coli. Kúpanie na tejto pláži sa až do odvolania neodporúča. Rezort o tom informoval na webe.



"Odporúčame preto byť obozretným, nezdržiavať sa v postihnutých oblastiach so znečistenou morskou vodou, počúvať obmedzenia miestnych hygienikov a na základe ich nariadení nekúpať sa v konkrétnych častiach a nevyužívať oblasti ani na účely vodných rekreačných športov," uviedol rezort.



Ak je to možné, odporúča vyhnúť sa cestovaniu do postihnutých oblastí s cieľom pobytu pri mori. Slovenským občanom nachádzajúcim sa v postihnutých oblastiach ministerstvo odporúča riadiť sa výlučne pokynmi miestnych úradov.



Vzorky vôd preveruje Ústav verejného zdravotníctva Dubrovnícko-neretvianskej župy. "Odber vzoriek z mora sa bude opakovať, kým sa znečistenie nezastaví, o čom bol informovaný Inšpektorát ochrany životného prostredia a ďalšie príslušné inšpekcie," ozrejmilo MZVEZ.