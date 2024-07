V Bielorusku platí pre občanov SR dočasný 30-dňový bezvízový režim

Bratislava 19. júla (TASR) - V Bielorusku zaviedli do konca roka dočasný 30-dňový bezvízový režim pre občanov SR. Platí pre vstup do krajiny cez všetky pozemné a vzdušné medzinárodné kontrolné body štátnej hranice Bieloruska. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo na webe.



"Tridsaťdňový bezvízový vstup do Bieloruska je možné využiť neobmedzený počet krát, ale celková dĺžka pobytu nesmie presiahnuť 90 dní v rámci obdobia 180 dní," ozrejmilo s tým, že ak cestujúci plánujú zostať v Bielorusku nepretržite viac ako 30 dní, musia požiadať o víza. Veľvyslanectvo SR v Bielorusku zároveň upozornilo, že v krajine stále platí odporúčanie necestovať do určitých oblastí.



V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať veľvyslanectvo v Minsku na pohotovostnom čísle +375 296 782 464 alebo Konzulárne informačné centrum MZVEZ SR na čísle +421 2 5978 5978.