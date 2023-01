MZVEZ: V havarovanom lietadle v Nepále by nemali byť žiadni občania SR

Bratislava 15. januára (TASR) - Na palube havarovaného lietadla v Nepále sa podľa dostupných informácií nenachádzali žiadni občania SR. TASR to potvrdili z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



"Veľvyslanectvo SR v Dillí s Honorárnym konzulátom SR v Nepále situáciu naďalej monitorujú," priblížili z ministerstva.



V Nepále sa v nedeľu počas pristávania zrútilo do rokliny lietadlo so 72 ľuďmi na palube, zahynulo najmenej 68 ľudí.