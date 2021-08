V Kábule nie sú obete spomedzi Slovákov či Agfancov s väzbami na SR

Bratislava 27. augusta (TASR) – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR neeviduje v súvislosti so štvrtkovými útokmi pri letisku v afganskej metropole Kábul obete spomedzi občanov Slovenskej republiky, respektíve Afgancov s väzbami na SR. Pre TASR to uviedol hovorca slovenského rezortu diplomacie Juraj Tomaga.



Ministerstvo zároveň v piatok teroristické útoky v Kábule odsúdilo. Slovensko podľa neho nebude nikdy akceptovať útoky teroristov na civilné obyvateľstvo a medzinárodné sily, ktoré vykonávajú humanitárnu operáciu. Útok označilo za neakceptovateľný čin, za ktorý má byť vyvodená zodpovednosť. Rezort tiež ubezpečil, že v spolupráci so spojencami a partnermi bude pokračovať v podpore mierumilovného Afganistanu, ktorý sa nesmie stať ani terčom, ani útočiskom pre teroristov.



Dvojitý bombový samovražedný útok nastal pred kábulským letiskom, kde tisíce ľudí čakali na šancu odísť z krajiny, v ktorej získal moc fundamentalistický Taliban. Okrem najmenej 72 mŕtvych prišlo pri útokoch o život aj 13 amerických vojakov. Podľa afganských úradov si útoky vyžiadali približne 150 zranených. K útokom sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát.