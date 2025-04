Rezort zahraničia: Pri zadržanom Slovákovi neevidujeme žiadosť o pomoc

Bratislava 25. apríla (TASR) - Na Zastupiteľský úrad SR vo Viedni sa v súvislosti so zadržaním 20-ročného Slováka zatiaľ nikto so žiadosťou o pomoc či poskytnutie konzulárnej asistencie neobrátil. Pre TASR to uviedol komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



„Situáciu sledujeme a v prípade potreby sme pripravení poskytnúť v rámci našich zákonných kompetencií konzulárnu asistenciu,“ podotkol tlačový odbor rezortu diplomacie.



Vo Viedni zadržali 20-ročného Slováka v rámci vyšetrovania teroristickej bunky, ktorá sa vytvorila okolo muža plánujúceho zmarený útok na koncert americkej speváčky Taylor Swiftovej v rakúskej metropole. Potvrdila to vo štvrtok (24. 4.) večer pre agentúru APA hovorkyňa viedenskej prokuratúry.



Muž narodený na Slovensku a žijúci vo viedenskom obvode Favoriten je podľa správy podozrivý, že spolu s Beranom A. a Hasanom E. patril do bunky, ktorá zrejme vznikla najneskôr na jar 2023. Traja predpokladaní stúpenci teroristickej skupiny Islamský štát údajne boli v úzkom kontakte od mája 2023 a vo februári 2024 plánovali tri súbežné útoky v Mekke, Dubaji a Istanbule.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Martina Sláviková, z dôvodu prebiehajúcich úkonov trestného stíhania v zahraničnom štáte nie je možné poskytnúť bližšie informácie, aby nedošlo k zmareniu účelu trestného konania.