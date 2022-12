MZVEZ varuje pred štrajkom niektorých leteckých spoločností

Bratislava 26. decembra (TASR) - Veľvyslanectvo SR v španielskom Madride upozorňuje verejnosť na štrajk leteckých spoločností Ryanair, Vueling a Air Nostrum počas vianočných a novoročných sviatkov. "Do 9. januára 2023 treba rátať s meškaním alebo zrušením niektorých letov a problémami s odbavením batožiny," upozorňuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na webe.



Rezort odporúča, aby si cestujúci pred každou cestou do a zo Španielska vopred overili, či platia konkrétne časy letov, či let nie je zrušený, prípadne preložený na inú hodinu. "V prípade zrušenia, zmeny alebo odloženia letu, ktoré môže nastať náhle, treba kontaktovať priamo svoju leteckú spoločnosť alebo cestovnú kanceláriu," podotklo MZVEZ.



Pripomína, že v urgentných prípadoch môžu Slováci kedykoľvek volať na pohotovostné číslo Veľvyslanectva SR v Madride. Zároveň môžu v prípade cestovania do zahraničia využiť službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke MZVEZ alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.