MZVEZ víta rozhodnutie Rakúska zrušiť kontroly na hraniciach so SR

Bratislava 4. februára (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR víta rozhodnutie Rakúska zrušiť kontroly na hraniciach so Slovenskom. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu.



"Vnímame to ako ústretový krok, ktorý je v súlade so schengenskými pravidlami, ktorými sa rušia kontroly na vnútorných hraniciach," uviedlo MZVEZ. Zároveň dodalo, že nelegálna migrácia predstavuje aj naďalej závažný problém, ktorého riešenie vidí v koordinovaných opatreniach na európskej úrovni, vrátane posilnenia spoločnej ochrany vonkajších hraníc Európskej únie.



Rezort diplomacie pripomína, že k rovnakému kroku ako Rakúsko pristúpilo nedávno aj Česko, ktoré kontroly na hraniciach so Slovenskom zastaví v noci zo soboty na nedeľu (5. 2.).



Rakúsko v sobotu oznámilo, že kontroly na hraniciach so Slovenskom skončia od pondelka 6. februára. Kontroly budú už len v prihraničných oblastiach v koordinácii so SR. Rakúsko zaviedlo kontroly na hraniciach so Slovenskom koncom septembra 2022 v súvislosti s nárastom nelegálnej migrácie a potrebou obmedziť pôsobenie prevádzačských mafií.