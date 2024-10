Rezort diplomacie: Vojenský špeciál odletí po Slovákov v Libanone

Bratislava 3. októbra (TASR) - Vojenský špeciál odletí v piatok (4. 10.) po Slovákov v Libanone, aktuálne je ich zaregistrovaných viac ako 30. Do Libanonu zároveň odvezie viac ako dvojtonovú humanitárnu zásielku potravín a zdravotníckeho materiálu. Slovensko je okrem toho pri evakuácii súčinné aj s ďalšími štátmi, ktoré prejavili záujem o pomoc pri návrate ich občanov. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



"Naše veľvyslanectvo je neustále v kontakte s občanmi SR v Libanone, ktorí dostávajú všetky potrebné informácie, aby sa mohli rozhodnúť, či majú záujem o evakuáciu. Aktuálne je zaregistrovaných 31 slovenských občanov vrátane zamestnancov zastupiteľského úradu a ich rodinných príslušníkov," skonštatoval šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) s tým, že zastupiteľský úrad SR v Bejrúte pokračuje naďalej v činnosti v nevyhnutnom krízovom režime.



Slovenská republika je pri evakuácii súčinná taktiež s ďalšími štátmi s cieľom pomôcť občanom týchto krajín pri odchode z Libanonu. O využitie slovenských evakuačných letov do tejto chvíle požiadalo viac ako 40 občanov Arménska, Česka, Francúzska, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Spojených štátov amerických či Srbska. Tých má slovenský vojenský špeciál dopraviť do cyperskej Larnaky.



MZVEZ SR zároveň pripomína, že od 1. októbra je v prevádzke Medzinárodné operačné krízové centrum rezortu diplomacie. Slováci v núdzi sa môžu naň obrátiť 24 hodín denne sedem dní v týždni na telefónnom čísle +421 2 5978 5978.



Pre občanov SR v Libanone a v Iráne je v platnosti cestovné odporúčanie 4. stupňa, teda odporúčanie opustiť krajinu. Pre Izrael platí cestovné odporúčanie 3. stupňa, teda odporúčanie necestovať (necestovať do určitých oblastí).



Slováci v Libanone, ktorí majú záujem o evakuáciu a doteraz nepožiadali o evakuáciu tak môžu urobiť kontaktovaním Veľvyslanectva SR v Bejrúte, a to prostredníctvom e-mailovej adresy cons.beirut@mzv.sk alebo telefonicky na čísle +961 81313423.



Rezort diplomacie je v prípade potreby pripravený poskytnúť nevyhnutnú pomoc aj občanom SR v Izraeli. Veľvyslanectvo SR v Tel Avive ani ministerstvo zahraničných vecí zatiaľ takýto záujem nezaznamenali. Slováci, ktorí sa ocitli v núdzi, môžu kontaktovať veľvyslanectvo na telefónnom čísle +972 544556642. Slováci, ktorí sa ocitli v núdzi v Iráne, môžu kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Teheráne na telefónnom čísle +98 9123848971.