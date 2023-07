Vyhlásenie núdzového stavu pre požiare na Rodose sa turistov netýka

Bratislava 26. júla (TASR) - Vyhlásenie núdzového stavu pre požiare na gréckom Rodose sa netýka civilistov, turistov ani prístupu na ostrov. Je len administratívnym opatrením určeným pre zložky gréckej civilnej ochrany. Priblížilo to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Návštevníkom Grécka naďalej odporúča zvýšenú opatrnosť.



"Vyhlásenie núdzového stavu umožňuje gréckym úradom mobilizáciu všetkých silových zložiek na pomoc s hasením lesných požiarov, je teda pomocným faktorom pre nasadenie potrebných gréckych zásahových zložiek do boja s požiarmi," vysvetlilo.



Núdzový stav v súvislosti s požiarmi od stredy platí pre celý ostrov Rodos. Lesné požiare vyčíňajú niekoľko dní v rôznych častiach Grécka, podľa gréckych médií sa ich však podarilo dostať pod kontrolu. Riziko vzniku a šírenia požiarov je však podľa agentúry DPA stále veľmi vysoké, keďže denné teploty by mali vystúpiť až na 47 stupňov Celzia.