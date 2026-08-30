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MZVEZ zatiaľ neeviduje Slovákov na potopenej lodi pri Cypre
Slovákom, ktorí sa ocitli v núdzi, odporúča rezort kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum slovenskej diplomacie.
Autor TASR
Bratislava 30. augusta (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR doposiaľ neeviduje občanov SR, ktorí by sa nachádzali na palube potopeného trajektu pri severnom pobreží Cypru. Záchranné práce však stále pokračujú. Pre TASR to uviedol komunikačný odbor rezortu.
„MZVEZ SR zároveň situáciu prostredníctvom Veľvyslanectva SR v Ankare podrobne sleduje a v prípade potreby je pripravené poskytnúť konzulárnu pomoc,“ priblížil odbor komunikácie.
Slovákom, ktorí sa ocitli v núdzi, odporúča rezort kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum slovenskej diplomacie. To je pripravené poskytnúť asistenciu nepretržite 24 hodín sedem dní v týždni vo všetkých časových pásmach na čísle +421 2 5978 5978 alebo na emailovej adrese mokc-mzv@mzv.sk.
Plavidlo smerovalo z cyperského prístavu Girne do tureckého prístavu Tasucu v provincii Mersin. Na palube osobného trajektu typu katamarán sa v čase incidentu nachádzalo dovedna 267 ľudí vrátane ôsmich členov posádky. Na videozáznamoch, ktoré sa šíria na internete, je vidieť, ako sa viactonový trajekt plaví v Stredozemnom mori otočený dnom smerom nahor, píše denník Bild.
Mnohí pasažieri v záchranných vestách sa po nešťastí zrejme zachránili na trupe lode. Ďalší ľudia sa v záchranných vestách vznášali na vodnej hladine. Nešťastie si zatiaľ vyžiadalo šesť obetí.
„MZVEZ SR zároveň situáciu prostredníctvom Veľvyslanectva SR v Ankare podrobne sleduje a v prípade potreby je pripravené poskytnúť konzulárnu pomoc,“ priblížil odbor komunikácie.
Slovákom, ktorí sa ocitli v núdzi, odporúča rezort kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum slovenskej diplomacie. To je pripravené poskytnúť asistenciu nepretržite 24 hodín sedem dní v týždni vo všetkých časových pásmach na čísle +421 2 5978 5978 alebo na emailovej adrese mokc-mzv@mzv.sk.
Plavidlo smerovalo z cyperského prístavu Girne do tureckého prístavu Tasucu v provincii Mersin. Na palube osobného trajektu typu katamarán sa v čase incidentu nachádzalo dovedna 267 ľudí vrátane ôsmich členov posádky. Na videozáznamoch, ktoré sa šíria na internete, je vidieť, ako sa viactonový trajekt plaví v Stredozemnom mori otočený dnom smerom nahor, píše denník Bild.
Mnohí pasažieri v záchranných vestách sa po nešťastí zrejme zachránili na trupe lode. Ďalší ľudia sa v záchranných vestách vznášali na vodnej hladine. Nešťastie si zatiaľ vyžiadalo šesť obetí.