MZVEZ:Slovensko-švajčiarske vzťahy sú priateľské s potenciálom rozvoja

Bratislava/Bern 2. marca (TASR) - Slovensko-švajčiarske vzťahy možno hodnotiť ako priateľské a korektné s potenciálom rozvoja predovšetkým v ekonomickej, inovačnej i environmentálnej oblasti. Pre TASR to uviedol tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



"K zintenzívneniu slovensko-švajčiarskych vzťahov a politickej komunikácie v ostatných rokoch prispela prvá oficiálna návšteva prezidenta SR vo Švajčiarsku v septembri 2012. Mimoriadne efektívnym obdobím bol rok 2016 počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ," uviedol rezort. Pripomenul, že v júni 2016 prišiel na Slovensko spolkový prezident Johann Niklaus Schneider-Ammann a v máji 2022 sa konala prvá štátna návšteva slovenskej hlavy štátu vo Švajčiarsku, keď tam zavítala prezidentka Zuzana Čaputová. Konali sa aj viaceré návštevy na úrovni parlamentov.



Krajiny dlhodobo spolupracujú na pôde medzinárodných organizácií, najmä Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a OSN. Vo vojenskej oblasti je pre bilaterálnu spoluprácu príznačné spoločné pôsobenie príslušníkov armád v rámci operácií na západnom Balkáne. Obe krajiny spolupracujú aj v oblasti vedy a výskumu, spolu s ďalšími krajinami participovali na vyše 150 projektoch európskeho programu Horizon 2020.



Dôkaz, že Slovensko je pre Švajčiarsko spoľahlivý a kredibilný ekonomický partner s priaznivým a atraktívnym investičným prostredím vidí rezort vo veľkom počte švajčiarskych firiem na Slovensku. Poznamenal, že Švajčiarsko patrí k najrozvinutejším krajinám sveta, je popredným lídrom v oblasti vedy, výskumu a inovácií a desiatym najväčším vývozcom kapitálu na svete. "Švajčiarsky inovačný ekosystém je výsledkom spolupráce verejného a privátneho sektora. Švajčiarsko patrí medzi krajiny s najvyššími výdavkami na výskum a vývoj v pomere k HDP," ozrejmilo ministerstvo.



Za významný prvok vzájomných vzťahov označilo ministerstvo krajanskú agendu. Vo Švajčiarsku máme početnú komunitu ešte z čias emigrantskej vlny z roku 1968. V uplynulých rokoch cestujú Slováci do Švajčiarska najmä z ekonomických dôvodov. "Na švajčiarskom pracovnom trhu pôsobia takmer v každom odvetví. V súčasnosti má registrovaný pobyt vo Švajčiarsku viac ako 21.000 Slovákov, pričom tam žije ďalších vyše 5000 Slovákov s dvojitým občianstvom," priblížil rezort.



Najpočetnejšie komunity sú v nemecky hovoriacich kantónoch, najmä Zürichu a Bazileji. V Zürichu funguje slovenská škola pre deti slovenských krajanov a je tam aktívna aj Slovenská katolícka misia.



Na budúcnosť vzťahov krajín podľa MZVEZ treba nazerať nielen bilaterálnou optikou, ale aj v kontexte spolupráce Švajčiarska s EÚ. "Aktuálne medzi Bruselom a Bernom prebiehajú diskusie o usporiadaní budúcich vzájomných vzťahov," ozrejmil rezort. Švajčiarsko nie je členom EÚ ani Európskeho hospodárskeho priestoru, no má plnohodnotný prístup na trh únie.