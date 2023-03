Primátorka: Verím, že sa poškodeným budovám podarí vrátiť ich krásu

Bratislava/Banská Štiavnica 18. marca (TASR) - Primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková verí, že i napriek veľkým škodám spôsobených požiarom sa pamiatkovým budovám v centre mesta podarí vrátiť ich pôvodnú krásu. Povedala to na brífingu, na ktorom spolu so zasahujúcimi zložkami i členmi dočasne poverenej vlády oznamovali zastavenie šírenia požiaru.



Primátorka poďakovala všetkým zasahujúcim a pomáhajúcim, výrazne ocenila i flexibilitu a akcieschopnosť poverených ministrov, ktorých požiadala o pomoc. Vyzdvihla aj spolupatričnosť a súčinnosť samospráv z okolia. "Dôležité je, že sa nikomu nič nestalo," zdôraznila.



Poverený minister obrany Jaroslav Naď zasa ocenil promptnú reakciu vedenia mesta, ktoré "hľadalo všetky možné spôsoby, ako pomôcť". Upozornil, že dobrá koordinácia zásahových zložiek a ochota dobrovoľníkov pomohli predísť výraznejším škodám. "Verím, že tak, ako sme sa dokázali spojiť v týchto chvíľach, sa budeme vedieť spojiť aj pri obnove," vyhlásil.



Rýchlu a efektívnu spoluprácu vyzdvihol takisto poverený minister vnútra SR Roman Mikulec. Poďakoval sa i pracovníkom banského archívu, ktorí dokázali zachrániť cenné listiny a dokumenty.



Poverená ministerka kultúry SR Natália Milanová prirovnala požiar v historickom centre k apokalypse. Pripomenula, že Banská Štiavnica je jednou zo slovenských lokalít v zozname svetového dedičstva UNESCO. "Obnova bude trvať dlhšie, no verím, že tak, ako dnes zabrali hasiči a vojaci, zaberú aj naši pamiatkari a všetci, ktorí sa budú podieľať na renovácii," povedala. Informovala tiež, že evakuované vzácne diela z galérie a múzea presunuli na Starý zámok v Banskej Štiavnici.



Rozsiahly požiar v Banskej Štiavnici sa v popoludňajších hodinách podarilo zastabilizovať. Plameňmi bolo zasiahnutých a v rôznom rozsahu poškodených sedem budov v historickom centre mesta. Požiar likvidovali profesionálni i dobrovoľní hasiči, takisto vojaci i dobrovoľníci.