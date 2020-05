Kurilla: O včele ako chránenom druhu by sa najprv malo diskutovať

Bratislava 27. mája (TASR) – Téme včely ako chráneného druhu živočícha by mala predchádzať odborná a hlboká diskusia. Myslí si to poradca prezidentky pre životné prostredie, energetiku, zmenu klímy a podnikateľské prostredie Norbert Kurilla. Dodal, že včiel je veľa druhov a je potrebné kategorizovať, ktoré budú chránené a ktoré nie.



"Mám pochopenie pre to, že niektoré druhy treba chrániť pred vyhynutím a musíme zmeniť prístup. Včela je sama o sebe indikátorom kvality životného prostredia," poznamenal Kurilla.



Štatistiky Európskej únie ukazujú, že úbytok včiel za posledných 30 až 40 rokov dosiahol takmer 70 percent. Problémom je hospodárenie a používanie chemických postrekov a tiež parazity, ktoré prichádzajú na Slovensko dôsledkom zmeny klímy. Chýbajú aj remízky a biodiverzitné pásy, kde by sa včely mohli ukryť.



"Tieto hrozby sú reálne a ak sa nebudeme snažiť vrátiť včely do mesta, aby neboli len na vidieku, tak to bude ešte komplikovanejšie," povedal Kurilla. Tvrdí tiež, že pre návrat včiel je možné vypestovať vlastnú zeleň na balkóne alebo na záhrade vysadiť ovocné stromy. "To sú miesta, ktoré včely vyhľadávajú a kde sa rodia. Takýmito malými krokmi vieme urobiť na konci dňa veľa."



Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) by chcel, aby bola včela chráneným druhom živočícha. Taktiež spolu s ministrom pôdohospodárstva Jánom Mičovským (OĽaNO) plánuje obmedziť chemické postreky, ktoré poškodzujú včely.