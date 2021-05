Advokáti: N. Milanová by mala zrušiť vymenovanie nového riaditeľa DNS

Bratislava 6. mája (TASR) - Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) by mala zrušiť vymenovanie nového generálneho riaditeľa Divadla Nová scéna (DNS) Petra Oravca. Jeho vymenovanie bolo realizované v rozpore so zákonom. Vyplýva to z právnej analýzy advokátskej kancelárie Garant Partner Legal, ktorú vypracovali pre DNS. Advokáti konštatujú, že pracovný pomer Ingrid Fašiangovej na pozícii generálnej riaditeľky DNS trvá.



Milanová pri výberovom konaní na riaditeľa DNS podľa advokátov porušila Ústavu SR, zákon o výkone práce vo verejnom záujme, smernicu o výberovom konaní na obsadenie miesta organizácie v pôsobnosti rezortu a etický kódex výberového konania vedúceho zamestnanca.



Advokáti približujú, že proces obsadenia riaditeľa DNS je regulovaný zákonom o výkone práce vo verejnom záujme. Po absolvovaní výberového konania vyhodnotila komisia uchádzačov na základe bodového hodnotenia a tiež na základe hodnotenia podľa poradia. Pri použití oboch metód sa na prvom mieste umiestnila Fašiangová a oznámenie o výsledku jej bolo doručené 9. apríla, tvrdia advokáti. Zákon o výkone práce uvádza, že "poradie uchádzačov je záväzné pri obsadení funkcie, zamestnávateľ uzavrie pracovný pomer s uchádzačom podľa poradia", dodávajú.



"Napriek citovanému zneniu zákona výberová komisia opätovne otvorila ukončené výberové konanie a dodatočne zmenila hodnotenie uchádzačov podľa poradia, ktoré bolo pôvodne stanovené softvérom," podotkli advokáti. Fašiangovej tak komisia prisúdila zhodné, druhé, miesto s Oravcom. "Aj keby sme akceptovali dodatočný odlišný výpočet výberovej komisie, obaja dosiahli najvyššie umiestnenie, a teda prvé, nie druhé miesto," konštatujú v stanovisku.



Výberová komisia 19. apríla opätovne odhlasovala za víťazku Fašiangovú a druhýkrát ju odporučila za riaditeľku DNS. Aj napriek tomu nedošlo k jej vymenovaniu ministerkou a uzatvoreniu pracovnej zmluvy tak, ako to ustanovuje zákon. Dôvodom mal byť podľa rezortu kultúry údajný konflikt záujmov zástupkyne zamestnancov. Ten však bol podľa advokátov vyriešený v úvode výberového konania a nijaký iný konflikt záujmov nebol počas neho preukázaný.



Advokáti tiež poukazujú na to, že z komisie bol vylúčený člen a na jeho miesto nebol ustanovený náhradník, čím sa nedodržal nepárny počet členov komisie tak, ako to ustanovuje zákon.



Milanová v utorok (4. 5.) informovala, že do funkcie vymenuje Petra Oravca. Fašiangová chce celú záležitosť riešiť právnou cestou. Postup by mala Milanová vysvetliť aj členom parlamentného výboru pre médiá a kultúru. Ministerstvo kultúry sa má stretnúť aj so zamestnancami DNS.