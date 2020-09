N. Milanová: Máme dohodu, že najviac zasiahnutej kultúre pomôžeme

Bratislava 13. septembra (TASR) – Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) a minister financií Eduard Heger (OĽANO) majú dohodu, že štát finančne pomôže kultúre, ktorá je najviac zasiahnutá koronakrízou. Uviedla to ministerka na sociálnej sieti. Avizuje nasledujúci týždeň stretnutie s premiérom Igorom Matovičom (OĽANO), aby na úrovni vlády doladili čo najefektívnejšiu pomoc.



Milanová uviedla, že čísla, ktoré prezentoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) na piatkovom (11. 9.) zasadnutí pandemickej komisie a prognóza vývoja pandémie nového koronavírusu, ak sa neprijmú prísnejšie opatrenia, boli skľučujúce. "Pred týždňom som sa snažila prítomných presviedčať o tom, že kultúrne podujatia z povahy nie sú rizikové. V piatok však už bola situácia iná. Pod ťarchou nových čísiel a informácií som musela uznať, že prísnejšie protipandemické opatrenia jednoducho budeme musieť prijať, ak chceme udržať vírus pod kontrolou," skonštatovala ministerka.



Deklaruje, že pol roka bojuje za rozumné uvoľňovanie opatrení a za pomoc kultúrnemu priemyslu. "Tak to bolo s výnimkami v čase tvrdých opatrení, a tak isto aj pri vyjednaní extra 11 miliónov eur pre nezriaďovanú kultúru," poznamenala ministerka. Ubezpečuje, že v súvislosti s novými protipandemickými opatreniami nie je otázka či, ale ako štát pomôže. "Mnohí si kladú otázku, či má pre nich zmysel zostať pôsobiť v kultúre. Verte, že má. Ak sa nám podarí túto bezprecedentnú kultúrnu pauzu prekonať, tak kultúra určite následne exploduje od nahromadenej energie do krásy, aká tu roky nebola," podotkla Milanová.