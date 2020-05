N. Milanová: Múzeá a galérie potrebujú návštevníkov

Bratislava 21. mája (TASR) - Múzeá a galérie potrebujú návštevníkov, upozornila ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO) počas štvrtkovej návštevy Slovenského národného múzea (SNM) - Historického múzea a Kunsthalle Bratislava (KHB), kde si návštevníci môžu pozrieť za primeraných hygienických opatrení rozsiahlu česko-slovenskú výstavu Moc bezmocných, inštalovanú na 1. poschodí galérie, ako aj samostatnú prezentáciu Emílie Rigovej.



Pri príležitosti Svetového dňa kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj absolvovala šéfka rezortu kultúry práve prehliadku "laureátskej výstavy" Emílie Rigovej pod názvom "Čohani z Koni Ajlend" (Čarodejnica z Coney Island). Výtvarníčka s originálnym prístupom k otázke rómskej identity a feminizmu sa v závere roka 2018 stala víťazkou súťaže pre mladých vizuálnych umelcov do 40 rokov, Ceny Oskára Čepana.



Koronakríza ukrátila o príjmy väčšinu kultúrnych inštitúcií, ktoré už v marci pre hrozbu šírenia ochorenia COVID-19 zatvorili pre verejnosť. Ako TASR informovalo Ministerstvo kultúry (MK) SR, pre SNM so svojimi 18 špecializovanými múzeami to znamená mesačnú stratu približne 390.000 eur. "Pre SNM a ďalšie kultúrne inštitúcie, ktoré sa od 6. mája začali postupne otvárať, je preto každý návštevník dôležitý," deklaruje rezort kultúry s tým, že odhadovaná strata vlastných mesačných príjmov zriadených organizácií MK SR sa pohybuje v intervale 1,6 až 1,8 milióna eur. Vyplýva to z priemerných mesačných vlastných príjmov organizácií zriaďovaných MK SR za roky 2017 až 2019.