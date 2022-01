N. Milanová sa zapojí do medzinárodnej kampane #WeRemember

Bratislava 18. januára (TASR) - Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) sa spolu so svojimi štátnymi tajomníkmi Radoslavom Kutašom a Vierou Leščákovou zapojí do medzinárodnej kampane #WeRemember. Tá súvisí s Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu, ktorý pripadá na 27. januára. TASR o tom informovala Oľga Davalová z odboru mediálneho práva a audiovízie Ministerstva kultúry (MK) SR.



Každý si môže pripomenúť obete holokaustu a zapojiť sa do kampane tak, že na kúsok papiera napíše "We remember" (Pamätáme, pozn. TASR), odfotí sa s týmto nápisom a zverejní fotku na sociálnej sieti, vysvetľuje oficiálna stránka kampane. "Zapojiť sa možno osobným odkazom zverejneným na sociálnych sieťach a aj osvietením budovy symbolom sviečky a mottom kampane vyjadrujúcej, že pamätáme a nezabúdame," priblížila Davalová.