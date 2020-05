Ministerka kultúry podporuje program Kreatívna Európa

Bratislava 20. mája (TASR) – Slovenská republika podporuje zvýšenie viacročného finančného rámca a zvýšenie prostriedkov pre program Kreatívna Európa. Ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO) to deklarovala počas dnešnej videokonferencie ministrov kultúry krajín Európskej únie.



"Na to, aby kultúrny a kreatívny sektor prežil a prosperoval, je nevyhnutná finančná podpora," upozornila počas rokovania Milanová. Práve program EÚ Kreatívna Európa na podporu európskej kinematografie a kultúrnych a tvorivých odvetví by mal podľa ministerky zaistiť rovnaké podmienky pre všetky krajiny, bez ohľadu na kapacitu ich audiovizuálnej produkcie, geografické a jazykové špecifiká.



K rýchlejšiemu hľadaniu najlepších riešení na pomoc kultúrnemu a kreatívnemu sektoru môže z pohľadu Milanovej prispieť pružná výmena informácií a osvedčených postupov medzi členskými štátmi EÚ.



V tejto súvislosti pripomenulai, že Slovensko v úvode koronakrízy nemalo dostatok spoľahlivých dát o počtoch osôb a subjektov, ktoré je potrebné podporiť, ministerka je preto za pokračovanie zhromažďovania a analýzy štatistických údajov.



"Koronakríza zároveň upriamila pozornosť na potrebu podpory digitalizácie, zvyšovania digitálnej gramotnosti a boja proti dezinformáciám. Dôležité je pritom úzke prepojenie týchto snáh so systémom vzdelávania," zdôraznila v rámci videokonferencie šéfka slovenského rezortu kultúry.



S iniciatívou prijať na celoeurópskej úrovni kroky na posilnenie kultúrneho a kreatívneho priemyslu prišlo Chorvátsko v rámci svojho predsedníctva v Rade EÚ. Slovenská republika túto snahu plne podporuje. "Pokiaľ naše spoločné úsilie bude podporené primeranými programami a financovaním EÚ, myšlienka Roberta Schumana o Európe, ktorá prekoná všetky prekážky, zažiari v plnej sile," dodala Milanová.