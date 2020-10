Milanová: Zákon o dotáciách dáva nové možnosti riešiť naliehavý stav

Bratislava 7. októbra (TASR) – Vládou schválený návrh novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR dáva nové možnosti riešiť aktuálnu situáciu v kultúre a kreatívnom priemysle. Na tlačovom brífingu počas stredajšieho rokovania vlády to povedala ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO).



Avizovala, že legislatívny návrh pôjde na najbližšiu schôdzu parlamentu, očakáva hladký priebeh pri schvaľovaní. "Novelizovaný zákon by mal byť účinný od 1. novembra, za ideálnych podmienok by sme už 16. novembra mohli spustiť výzvu," povedala Milanová. Upozornila, že v tomto prípade nebude výzva viazaná na projekt, ministerstvo kultúry chce využiť dotazník a register, ktorý majú využiť aktéri v kultúre a kreatívnom priemysle. Detaily samotnej výzvy rezort ešte spresní.







Podľa návrhu novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR, ktorú v stredu schválila vláda, by rezort mohol poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu aj na odstraňovanie následkov či znižovanie negatívnych vplyvov mimoriadnych situácií na oblasť kultúry. Kabinet schválil i návrh na skrátené legislatívne konanie, zákon by mal byť účinný 1. novembra 2020.