N. Žilka: Očkovanie je cesta von z pandémie

Bratislava 29. decembra (TASR) - Riešením pandemickej situácie je vytvorenie kolektívnej imunity. Najefektívnejšou cestou je očkovanie. Verejnosť aj odborníci však musia mať o vakcíne dostatok informácií. Na sociálnej sieti ministerstva zdravotníctva to uviedol riaditeľ Neuroimunologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) Norbert Žilka.



Očkovanie ako účinná zbraň proti infekčným ochoreniam sa osvedčilo už v minulosti. "Nehovoríme o niečom, s čím nemáme skúsenosti alebo k čomu by sme nemali dostatok argumentov. Hovoríme o prístupe, ktorý je preventívny, ktorý už nerieši ochorenie, keď prepukne, ale snaží sa zabrániť tomu, aby sa vírus mohol takto poľahky šíriť, ako je tomu v súčasnosti," vysvetlil Žilka.



Klinické testy preukázali, že najčastejšími príznakmi očkovania proti novému koronavírusu je bolesť hlavy, kĺbov, svalov, nevoľnosť, horúčka, čo sú príznaky, ktoré pominú po niekoľkých dňoch. "Samozrejme, čím viac ľudí bude zaočkovaných, tak sa budú objavovať aj veľmi zriedkavé nežiaduce účinky, ktoré budeme sledovať. Ale stále nad tým prevažuje benefit vakcinácie," zdôraznil Žilka.



Aby sa proces očkovania mohol spustiť, je potrebné podľa odborníka, aby ľudia dostali ucelené informácie o type vakcíny a zároveň, aby si odborníci mohli dôkladne pozrieť všetky výsledky štúdie. "Veľkú úlohu pri vakcinácii zohrajú aj odborníci a výrobcovia, ktorí by mali veľa vysvetľovať a priniesť ľudom istotu," dodal Žilka. Aby bola vakcinácia úspešná a aby došlo k eliminácii šírenia vírusu je potrebné podľa odborníka zaočkovať 70 percent obyvateľstva krajiny.