Na 13. ročníku Charity Golf Cup vyzbierali viac ako 26.000 eur

Veľká Lomnica 2. augusta (TASR) – Na 13. ročníku charitatívneho podujatia Charity Golf Cup vo Veľkej Lomnici vyzbierali 26.020 eur. Peniaze poputujú deťom s rôznymi zdravotnými ťažkosti. Pre TASR to uviedla Danka Velecká z organizačného výboru sobotňajšieho (1. 8.) golfového turnaja.



„Na podujatie prišlo aj sedem rodín s deťmi, ktoré potrebujú finančnú pomoc na zakúpenie špeciálnych pomôcok, či na liečebné náklady. Cez Nadáciu Miroslava Šatana sme im venovali spolu 10.000 eur. Šek na 6000 eur si prevzala Nadácia pre deti Slovenska na projekt Hodina deťom a 3000 eur venujeme trenčianskemu autistickému centru,“ spresnila. O použití zvyšnej sumy 7020 eur rozhodnú do konca roka Peter Bondra a Miroslav Šatan. Vlani z vyzbieranej hodnoty, ktorá prevýšila ich predpoklady, zakúpili postieľku pre detskú jednotku intenzívnej starostlivosti v nemocnici v Poprade a podporili výstavbu multifunkčného ihriska pri Spojenej škole v Poprade.



Podľa Veleckej celkovú vyzbieranú sumu získali zo štartovného, tomboly a vydražených vecí. V rámci live aukcie získali 10.000 eur. Najdrahšou vydraženou vecou bol dres Mariána Hossu, a to za sumu 2500 eur.



Na charitatívnom podujatí pod záštitou Petra Bondru sa zúčastnili viaceré osobnosti. Medzi nimi okrem Miroslava Šatana napríklad aj hokejisti Marián a Marcel Hossa, Richard Lintner, Ján Lašák, Marko Daňo či Peter Ihnačák. Zúčastnili sa na ňom aj tenistky Daniela Hantuchá a Magdaléna Rybáriková, ale tiež lyžiari Adam a Andreas Žampovci. „Pravidelne na tento charitatívny turnaj prichádzajú aj herci. Napríklad Milan Lasica, Milan Kňažko alebo Martin Mňahončák. Prišiel aj Filip Tůma,“ dodala.



Prostredníctvom 13 ročníkov tohto projektu sa podarilo zakúpiť zdravotné pomôcky, prístroje, uhradiť náklady spojené s operáciou či liečením hendikepovaných detí v sociálne slabších rodinách v celkovej výške takmer 264.000 eur.