Na 15. septembra neudelili výnimku na dojazd nákladných vozidiel

Bratislava 10. septembra (TASR) - Prezídium Policajného zboru neudelilo na sviatok 15. septembra výnimku na dojazd pre nákladné vozidlá. Pre TASR to uviedla hovorkyňa polície Denisa Bárdyová.



"Prezídium Policajného zboru po posúdení predloženej žiadosti združenia cestných dopravcov SR Česmad a s prihliadnutím na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky rozhodlo výnimku nepovoliť," povedala Bárdyová.



Pri posudzovaní výnimky brala polícia ohľad na to, že po sviatku nasledujú pracovné dni. Predpokladá tiež enormne zvýšenú premávku z dôvodu presunu ľudí na svätú omšu v Šaštíne, ktorú bude celebrovať pápež František. "Rovnako sa bral ohľad aj na ostatné bezpečnostné kritériá súvisiace so zabezpečením tejto významnej návštevy," podotkla Bárdyová.