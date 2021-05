Bratislava 25. mája (TASR) - Na 82 kilometroch rizikových vedení pribudlo 9000 výstražných prvkov v rámci projektu LIFE Energia. Každý rok tak Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) ochránila pred nárazom minimálne 600 vtákov v spoločenskej hodnote 700.000 eur. Odhalili tiež niekoľko desiatok rizikových stĺpov, kde dochádzalo k zásahom vtáctva elektrickým prúdom. Uviedol to Marek Gális z RPS.



Na Slovensku je 35-tisíc kilometrov elektrických vedení. RPS porovnáva, že je to vzdialenosť ako na južný pól a späť. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť bezpečnosť elektrických vedení pre vtáctvo. Dôraz sa kládol najmä na prevenciu proti kolíziám, ku ktorým dochádzalo v 13 chránených vtáčích územiach. "Po zásahu prúdom alebo po náraze do vedenia u nás zahynie najmenej 13.000 operencov každý rok. Na celom svete je to aj niekoľko miliónov obetí ročne. Interakcie vtáctva dokonca spôsobujú aj výpadky dodávky elektrickej energie,“ informuje Marek Gális z RPS.



Lucia Deutschová z RPS hovorí, že projekt LIFE Energia bol prvým projektom, kde sa systematicky skúmala otázka nárazov vtáctva do vedení. V priebehu 15 mesiacov realizovali odborne vyškolení mapovatelia terénny prieskum 6235 kilometrov vedení. Organizácia ďalej zadefinovala špeciálnu metodiku pre posúdenie mapových podkladov. Na základe vstupných údajov potom určili najviac rizikové úseky, priblížila Deutschová.



RPS v projektových rehabilitačných staniciach pomohla 2607 operencom rôznych druhov. "Ako kompenzácia nedostatku prirodzených hniezd pribudlo do krajiny 55 búdok pre sokola rároha a 40 prútených hniezdnych podložiek pre orla kráľovského," podotkla Deutschová. Dopĺňa, že ornitológovia zabránili aj vyhynutiu sysľa pasienkového na lokalite pri Gemerskej Hôrke a vytvorili podmienky pre jeho rast aj neďaleko obce Hrhov.



"Úspech LIFE Energia sa stal motiváciou pre ďalší projekt, zameraný na zvýšenie bezpečnosti elektrických vedení pre vtáctvo pozdĺž rieky Dunaj. Pod príznačným názvom LIFE Danube Free Sky bude počas piatich rokov 15 partnerských organizácií zo siedmich krajín intenzívne spolupracovať pri zavádzaní najúčinnejších riešení, rovnako s podporou Európskej únie," uviedol Gális. Zvýšiť by sa podľa neho mala viditeľnosť na viac ako 245 kilometrov najrizikovejších elektrických vedení a bezpečnosť vyše 3200 podperných stĺpov.



Európska komisia zaradila slovenský projekt LIFE Energia medzi päť najlepších v kategórii venovanej ochrane prírody. Vybrala ho spomedzi celkovo 129 kandidátov. Hlasovanie o cenu verejnosti prebieha do 1. júna. O hlavnej cene "LIFE Award" rozhodne odborná komisia.